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15:41, 22 января 2024Бывший СССР

В Казахстане ответили Канделаки на обвинения в вытеснении русского языка

Представитель МИД Казахстана Смадияров пригласил Канделаки посетить республику

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров пригласил директора телеканала ТНТ Тину Канделаки посетить республику. Так он ответил на обвинения в планомерном вытеснении русского языка из страны, его слова передают РИА Новости.

«Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная. Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем», — сказал Смадияров.

Он призвал не выдумывать темы и не вступать в конфликты, а вместо этого «продолжать общую работу». Представитель МИД не смог ответить, существует ли в Казахстане четкий перечень лиц, которым запрещен въезд в республику, назвав такие списки «внутренним делом каждого государства».

16 января Тина Канделаки в своем Telegram-канале выразила мнение, что в Казахстане вытесняют русский язык на государственном уровне. Так телеведущая отреагировала на решение Минтранса республики переименовать несколько железнодорожных станций и заменить русские названия на казахские.

Ранее посол Казахстана в РФ Даурен Абаев заявил, что Астана надеется на создание в России условий для изучения казахами родного языка. По его словам, в настоящий момент на российской территории проживает до 600 тысяч казахов.

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      Алевтина Запольская
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