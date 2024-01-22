В Казахстане ответили Канделаки на обвинения в вытеснении русского языка

Представитель МИД Казахстана Смадияров пригласил Канделаки посетить республику

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров пригласил директора телеканала ТНТ Тину Канделаки посетить республику. Так он ответил на обвинения в планомерном вытеснении русского языка из страны, его слова передают РИА Новости.

«Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная. Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем», — сказал Смадияров.

Он призвал не выдумывать темы и не вступать в конфликты, а вместо этого «продолжать общую работу». Представитель МИД не смог ответить, существует ли в Казахстане четкий перечень лиц, которым запрещен въезд в республику, назвав такие списки «внутренним делом каждого государства».

16 января Тина Канделаки в своем Telegram-канале выразила мнение, что в Казахстане вытесняют русский язык на государственном уровне. Так телеведущая отреагировала на решение Минтранса республики переименовать несколько железнодорожных станций и заменить русские названия на казахские.

Ранее посол Казахстана в РФ Даурен Абаев заявил, что Астана надеется на создание в России условий для изучения казахами родного языка. По его словам, в настоящий момент на российской территории проживает до 600 тысяч казахов.