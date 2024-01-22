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11:06, 22 января 2024Бывший СССР

В МИД России заявили о провале попытки сделать из Украины «анти-Россию»

Замглавы МИД Рябков: попытка Запада сделать из Украины «анти-Россию» провалилась

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Попытка Запада сделать из Украины «анти-Россию» полностью провалилась. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«На мой взгляд, американский проект слепить из Украины "анти-Россию" уже полностью провалился», — рассказал он.

О трансформации Украины в «анти-Россию» также заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, специальная военная операция была нужна для предотвращения этого процесса. Он также добавил, что действия России на Украине обеспечили провал «геополитических игр и планов» США и их союзников по НАТО.

Ранее Сергей Лавров обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в срыве переговоров с Украиной. По его словам, Украина не подписала уже согласованный договор об урегулировании с Россией «по указке Джонсона и прочих англосаксов».

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      Александр Курбатов
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