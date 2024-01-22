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13:05, 22 января 2024Мир

В ООН выразили сожаление об ударе ВСУ по Донецку

Представитель УВКПЧ ООН Троссел выразила сожаление об ударе ВСУ по Донецку

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сожалеет об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку и запрашивает дополнительную информацию об обстоятельствах. Об этом заявила официальный представитель управления Элизабет Троссел в комментарии РИА Новости.

Троссел прокомментировала удар украинских войск по Донецку 21 января и сообщила, что в УВКПЧ осведомлены об инциденте. «Мы сожалеем о нападении и пытаемся получить больше информации о нем», — заявила представитель ООН.

21 января ВСУ ударили по рынку в районе Донецка Текстильщики. По информации главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, жертвами обстрела стали 27 гражданских лиц, еще 25 получили ранения различной степени тяжести. Он также уточнил, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений.

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      Юрий Леонов
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