Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
21:19, 22 января 2024Экономика

В России признали банкротом крупную логистическую компанию

Арбитраж Москвы признал банкротом сервис доставки онлайн-заказов PickPoint

Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца крупного сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint — ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» по ее собственному заявлению, поданному в апреле 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении компании с исковой нагрузкой, превышающей 138 миллионов рублей, начато конкурсное производство.

Ранее сообщалось, что логистический сервис прекратил прием нового груза от юридических и физических лиц 4 апреля, за две недели до подачи иска о банкротстве, сделав это в связи с финансовыми сложностями владельца. Отмечалось, что фирма испытывает трудности из-за снижения оборота, к которому привели уход западных ретейлеров и потери доступа к финансированию со стороны заграничного инвестора.

Сеть самовывоза PickPoint насчитывала 6 тысяч почтоматов и 4,5 тысячи пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах России, писал «Коммерсантъ».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Известная журналистка Ася Казанцева покинула Россию. Как она объяснила свой отъезд?

      Легенда «Спартака» назвал подходящего клубу футболиста

      В МИД России высказались о трибунале по преступлениям Киева

      В ЕС допустили скорое завершение работы над использованием активов России

      На Украине заявили об ожидании помощи от Бельгии

      Стало известно о готовности Украины пойти на болезненные экономические меры

      На Западе указали на растерянность Зеленского после неудачного контрнаступления

      В России признали банкротом крупную логистическую компанию

      После мощного шторма Европу накроет ураган

      Миллиардеры массово строят убежища и бункеры. Чего они боятся и смогут ли выжить после конца света?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше