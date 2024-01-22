В России признали банкротом крупную логистическую компанию

Арбитраж Москвы признал банкротом сервис доставки онлайн-заказов PickPoint

Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца крупного сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint — ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» по ее собственному заявлению, поданному в апреле 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении компании с исковой нагрузкой, превышающей 138 миллионов рублей, начато конкурсное производство.

Ранее сообщалось, что логистический сервис прекратил прием нового груза от юридических и физических лиц 4 апреля, за две недели до подачи иска о банкротстве, сделав это в связи с финансовыми сложностями владельца. Отмечалось, что фирма испытывает трудности из-за снижения оборота, к которому привели уход западных ретейлеров и потери доступа к финансированию со стороны заграничного инвестора.

Сеть самовывоза PickPoint насчитывала 6 тысяч почтоматов и 4,5 тысячи пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах России, писал «Коммерсантъ».