В российском регионе во время рейда силовики заставили мигрантов ходить гуськом

В Екатеринбурге в ходе рейда на стройке рабочих заставили ходить гуськом

В Екатеринбурге в ходе рейда на стройке силовики заставили рабочих-мигрантов ходить гуськом. Об этом сообщает портал Ura.Ru, видео опубликовано в сообществе «Видео Ura.Ru» во «ВКонтакте».

На выложенных кадрах видно, как группа рабочих из восьми человек идет по снегу на корточках, положив руки на плечи друг другу под контролем человека в черной форме и балаклаве. Известно, что в рейде принимали участие сотрудники УФСБ, УМВД и Росгвардии. Предположительно, они заставили мигрантов ходить гуськом из-за того, что несколько их коллег успели убежать во время рейда.

Уполномоченная по правам человека региона Татьяна Мерзлякова заявила изданию, что разберется в этом инциденте, и отметила, что ей трудно поверить в случившееся. Она добавила, что такие случаи нехарактерны для региона.

Ранее сообщалось, что вооруженные автоматами сотрудники полиции провели рейд в мечети Екатеринбурга во время молитвы. Мусульманам пришлось продолжить молитву в грязном снегу на улице.