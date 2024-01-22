В ЕС рассказали о готовности выделить помощь Киеву вне независимости от Венгрии

Bloomberg: в ЕС готовы выделить Киеву 50 млрд евро вне зависимости от Венгрии

Страны Евросоюза готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе вне зависимости от того, поддержит ли его Венгрия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с приготовлениями.

Они рассказали, что государства-члены готовы принять пакет для Киева 1 февраля. «Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит блокировать пакет поддержки, оставшиеся 26 членов решат принять его, и приготовления к такому сценарию хорошо продвинулись», — говорится в сообщении.

Кроме того, есть резервный план, согласно которому, оставшиеся государства-члены могут направить деньги Киеву вне бюджетного процесса ЕС.

Ранее стало известно, что Венгрия согласна снять вето на помощь ЕС Украине при условии разморозки причитающихся ей средств из фондов объединения.