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23:07, 22 января 2024Мир

В ЕС рассказали о готовности выделить помощь Киеву вне независимости от Венгрии

Bloomberg: в ЕС готовы выделить Киеву 50 млрд евро вне зависимости от Венгрии

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Страны Евросоюза готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе вне зависимости от того, поддержит ли его Венгрия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с приготовлениями.

Они рассказали, что государства-члены готовы принять пакет для Киева 1 февраля. «Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит блокировать пакет поддержки, оставшиеся 26 членов решат принять его, и приготовления к такому сценарию хорошо продвинулись», — говорится в сообщении.

Кроме того, есть резервный план, согласно которому, оставшиеся государства-члены могут направить деньги Киеву вне бюджетного процесса ЕС.

Ранее стало известно, что Венгрия согласна снять вето на помощь ЕС Украине при условии разморозки причитающихся ей средств из фондов объединения.

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      Марина Совина
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