Венгрия отказалась финансировать поставки оружия на Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто: мы не будем финансировать поставки оружия на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна не будет финансировать поставки оружия Украине, однако другим государствам она помешать не сможет. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии заявил об отказе от выделения средств из фонда мира для украинского военно-промышленного комплекса.

Решение не может повлиять на аналогичные действия со стороны других стран, добавил дипломат.

В ноябре прошлого года Петер Сийярто обозначил неизменность своей позиции по конфликту на Украине. Он убежден в необходимости мирных переговоров, а желание других стран Европейского союза продолжать выделять финансы на украинское оружие дипломат назвал «старым психозом».