Воевавшего на стороне Украины российского бойца ММА арестовали

Суд в Петербурге арестовал на 2 месяца бойца ММА Дживовского, вступившего в РДК

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца Дениса Дживовского, участвовавшего в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчине вменяется часть 3 статьи 208 («Участие гражданина РФ в вооруженном конфликте с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России») УК РФ. Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента его фактического задержания на территории России или с момента передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации. По данным следствия, Дживовский, зная о целях специальной военной операции, добровольно вступил в ряды территориальной обороны Киева, откуда принимал участие в военных действиях против России. После этого он вступил в ряды воинского формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в РФ террористическая организация), которое подчиняется Министерству обороны Украины.

17 октября 2023 года фигурант был объявлен в федеральный, а спустя месяц — в международный розыск. Как сообщала Baza, Дживовский является российским бойцом ММА.