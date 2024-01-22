Врач перечислил последствия распространенного заболевания простаты

Терапевт Хуссейн: рост простаты вызывает почечную недостаточность и импотенцию

Врач-терапевт Сухейл Хуссейн перечислил последствия увеличения простаты и оценил опасность этого состояния. Слова специалиста приводит издание Daily Mirror.

Хусейн заявил, что доброкачественная гиперплазия предстательной железы, или опухоль простаты — распространенное заболевание, которое встречается у каждого третьего мужчины старше 50 лет. По его словам, хотя рост тканей не является злокачественным, заболевание может иметь такие серьезные последствия, как инфекции и воспаления мочевыводящих путей, ослабление мышц мочевого пузыря и импотенция.

Хусейн также отметил, что при гиперплазии предстательной железы мочевой пузырь опорожняется не полностью, что нередко становится причиной образования камней в почках. В тяжелых случаях заболевание вызывает хроническую почечную недостаточность, добавил специалист.

По словам терапевта, на увеличение простаты обычно указывают трудности с мочеиспусканием. Они могут проявляться в виде частых позывов в туалет, невозможности до конца опорожнить мочевой пузырь или подтеканий. Иногда пациенты замечают кровь в моче, говорит врач, или испытывают боль из-за возникающего воспалительного процесса в мочевыводящих путях.

Ранее андролог, уролог Батор Гончиков предупредил, что при воспалении простаты нельзя посещать баню. Он объяснил, что высокие температуры могут вызвать осложнения и ухудшить состояние здоровья пациента.