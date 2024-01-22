Задержание Блиновской в зале суда попало на видео

Появились кадры задержания блогера Блиновской в зале суда

Появились кадры задержания блогера Елены Блиновской в зале суда. Запись «Ленте.ру» предоставили в судах общей юрисдикции города Москвы.

На кадрах полицейские надевают наручники на Блиновскую и уводят.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы поместил блогера в СИЗО до 26 апреля. По окончании заседания муж передал Блиновской сумку с теплыми вещами, и та расплакалась.

Следственный комитет России ходатайствовал об ужесточении Блиновской меры пресечения, так как она часто нарушала условия домашнего ареста. Свидетель в суде рассказал, что она пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу.