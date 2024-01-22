Граждане Латвии назвали Украину самой большой проблемой ЕС

«Евробарометр»: 42% граждан Латвии назвали Украину самой большой проблемой ЕС

Украина считается самой большой проблемой Европейского союза (ЕС) по мнению граждан Латвии, конфликт с участием Киева упомянули 42 процента жителей республики. Об этом свидетельствуют данные «Евробарометра» — официальной социологической службы Европейской комиссии.

«Самой важной проблемой, стоящей сегодня перед ЕС, по мнению жителей Латвии, является война на Украине (42 процента). Следующими по значимости проблемами считаются иммиграция (24 процента) и международные проблемы (24 процента), а также увеличение стоимости жизни (22 процента)», — отмечается в докладе.

При этом внутри самого Евросоюза Украиной интересуются значительно меньше — только 28 процентов граждан ЕС назвали кризис значимой проблемой.

Ранее стало известно о падении интереса к Украине в Испании. Как свидетельствуют результаты опроса Центра социологических исследований королевства, снижение связано с обострением конфликта в Израиле.