Звезда «Слова пацана» собрался поступать на инженера-строителя

Звезда «Слова пацана» Кемстач рассказал о планах поступить на инженера-строителя

15-летний российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач собрался поступать на инженера-строителя. Его слова приводит StarHit.

Артист признался, что мечтает о собственной строительной компании, а потому хочет получить высшее образование именно по этому направлению. Кемстач добавил, что планирует совмещать бизнес с профессией актера.

«Я хочу стать знаменитым актером и строить дома. Чтобы у меня был пассивный доход от компании и я спокойно, не думая ни о чем, снимался. Хорошо открывать бизнес, когда уже получил признание», — признался звезда «Слова пацана».

Ранее российский композитор Игорь Крутой отреагировал на исполнение песни «Как быть» Леоном Кемстачем.