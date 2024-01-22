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11:45, 22 января 2024Культура

Звезда «Слова пацана» собрался поступать на инженера-строителя

Звезда «Слова пацана» Кемстач рассказал о планах поступить на инженера-строителя

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

15-летний российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач собрался поступать на инженера-строителя. Его слова приводит StarHit.

Артист признался, что мечтает о собственной строительной компании, а потому хочет получить высшее образование именно по этому направлению. Кемстач добавил, что планирует совмещать бизнес с профессией актера.

«Я хочу стать знаменитым актером и строить дома. Чтобы у меня был пассивный доход от компании и я спокойно, не думая ни о чем, снимался. Хорошо открывать бизнес, когда уже получил признание», — признался звезда «Слова пацана».

Ранее российский композитор Игорь Крутой отреагировал на исполнение песни «Как быть» Леоном Кемстачем.

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      Анастасия Астахова
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