25-летняя россиянка расправилась с котом на глазах у своих детей

Пьяная жительница Кунгура расправилась с котом на глазах у двоих детей

Пьяная жительница Кунгура Пермского края расправилась с котом в подъезде дома на глазах у двоих своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что в отношении 25-летней россиянки было возбуждено уголовное дело. Ее признали виновной в жестоком обращении с животными.

«Осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде многоквартирного дома, нанесла увечья домашнему коту в присутствии малолетних детей», — отметили в прокуратуре.

Суд приговорил жительницу Пермского края к полутора годам исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства.

Ранее сообщалось, что проводница, выбросившая кота Твикса на мороз в Кирове, объяснила свой поступок неухоженным видом животного.

Замерзшего домашнего питомца волонтеры обнаружили 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Его хозяин объявил о намерении дойти до суда.