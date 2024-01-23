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09:58, 23 января 2024Россия

25-летняя россиянка расправилась с котом на глазах у своих детей

Пьяная жительница Кунгура расправилась с котом на глазах у двоих детей

Фото: Joao Vitor Marcilio / Unsplash

Пьяная жительница Кунгура Пермского края расправилась с котом в подъезде дома на глазах у двоих своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что в отношении 25-летней россиянки было возбуждено уголовное дело. Ее признали виновной в жестоком обращении с животными.

«Осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде многоквартирного дома, нанесла увечья домашнему коту в присутствии малолетних детей», — отметили в прокуратуре.

Суд приговорил жительницу Пермского края к полутора годам исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства.

Ранее сообщалось, что проводница, выбросившая кота Твикса на мороз в Кирове, объяснила свой поступок неухоженным видом животного.

Замерзшего домашнего питомца волонтеры обнаружили 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Его хозяин объявил о намерении дойти до суда.

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      Анна Щербакова
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