Британия анонсировала новые санкции против хуситов

Премьер Британии Сунак анонсировал санкции против хуситов и возможные удары

Британия готова нанести новые удары по йеменским хуситам, а также введет санкции в ближайшие дни. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает Reuters.

Сунак прокомментировал недавние удары США и Британии по территории Йемена. Он заявил, что Британия вместе с союзниками будет бороться с поставками оружия хуситам, а также допустил новые ракетные удары.

«Мы тесно сотрудничаем с США в этом вопросе и планируем объявить о новых санкционных мерах в ближайшие дни», — заявил политик. Он подчеркнул, что Британия планирует использовать любые эффективные способы для сокращения возможностей хуситов.

В качестве возможных мер Сунак назвал борьбу с поставками оружия и переговоры с региональными державами. Он также сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправится с визитом на Ближний Восток в течение недели.

Ранее представитель мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что США и Британия нанесли 18 авиаударов по Йемену в ночь на 23 января. По его словам, столица Йемена Сана подверглась 12 авиаударам.