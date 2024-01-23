Эмили Ратаковски показала откровенные фото с отдыха

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фанатам откровенные фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица позировала на пляжных кадрах, сидя в шезлонге в миниатюрном бикини с цветочным принтом. Образ знаменитости дополняли серьги-кольца и минималистичные золотистые браслеты на руках.

Кроме того, инфлюэнсерша примерила черный топ от купальника с треугольными чашками, скомбинировав его с кофтой с разноцветным узором в виде фруктов и облегающей леопардовой юбкой. В то же время она снялась спиной к камере в кружевном прозрачном платье черного цвета и трусах-стрингах, отказавшись от бюстгальтера.

Ранее в январе жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер и американская модель Кэндис Свейнпол вместе снялись в откровенных образах на Багамах. Манекенщицы в купальниках позировали на фоне моря, рекламируя бренд одежды Свейнпол Tropic Of C.