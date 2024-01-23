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11:51, 23 января 2024Мир

Генсек НАТО заявил об отсутствии угроз со стороны России против союзников

Столтенберг: НАТО не видит непосредственной угрозы союзникам со стороны России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО не видит прямой или непосредственной угрозы со стороны России против какого-либо союзника альянса. Об отсутствии угроз заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«Мы не видим прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников. Мы внимательно следим за действиями России, мы усиливаем нашу бдительность», — констатировал генсек.

Он также подчеркнул, что целью усиления присутствия НАТО на восточном фланге является предотвращение любого нападения на кого-либо из союзников альянса.

Ранее американская журналистка Натали Моррис обвинила Столтенберга во лжи о российско-украинском конфликте. По ее словам, он ошибочно заявил, что экономика России якобы страдает от санкций, а также соврал о том, что российские потери на фронте превосходят украинские.

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      Дарья Балацкая
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