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15:42, 23 января 2024Мир

Глава МИД Венгрии заявил об угрозах перед визитом на Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об угрозах перед визитом в Ужгород

Фото: John Minchillo / AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что получил письмо с угрозами перед визитом в украинский Ужгород, где проживает венгерская община. Трансляция выступления политика доступна на его странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Через наше посольство в Киеве пришли угрозы из украинских источников — как хорошо видно, с целью бросить тень на встречу министров иностранных дел в следующий понедельник и помешать ее проведению. Венгрия заинтересована в том, чтобы наше сотрудничество с Украиной было хорошим», — отметил дипломат.

Сийярто добавил, что, несмотря на полученные угрозы, он отправится на Украину. Он подчеркнул, что украинские коллеги заверили венгерскую сторону в обеспечении безопасности.

11 января Сийярто анонсировал встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Она должна пройти 29 января в Ужгороде. Стороны рассчитывают рассмотреть пункты сотрудничества между странами.

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      Максим Габриелян
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