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09:34, 23 января 2024Мир

Глава разведки Израиля предложил лидерам ХАМАС покинуть сектор Газа

CNN: директор «Моссада» Барнеа предложил лидерам ХАМАС покинуть сектор Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа предложил лидерам исламистской группировки ХАМАС покинуть сектор Газа в рамках более широких переговоров о прекращении огня. Об этом сообщает CNN.

«Хотя это и обеспечило бы безопасный выход из Газы высшим лидерам ХАМАС, организовавшим нападение 7 октября, лишение Газы ее лидеров могло бы ослабить контроль ХАМАС над раздираемым войной регионом, а также позволить Израилю продолжать выслеживать важные цели за рубежом», — отмечает телеканал.

С данным предложением, помимо главы израильской разведки, выступил и государственный секретарь США Энтони Блинкен. В рамках подобного соглашения предполагается освобождение более сотни израильских заложников, удерживаемых палестинским движением.

Ранее Израиль через катарских и египетских посредников предложил ХАМАС прекратить боевые действия в секторе Газа сроком на два месяца. Соглашение должно стать частью более крупной сделки, которая приведет к освобождению всех заложников.

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      Максим Габриелян
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