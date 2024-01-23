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20:22, 23 января 2024Интернет и СМИ

Врачи раскрыли неочевидную опасность храпа

Фото: Isabella Fischer / Unsplash

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Дмитрий Черкашин раскрыли неочевидную опасность храпа. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали, что храп может привести к остановке сердца во сне. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«У храпящего человека есть непростой механизм, который приводит к повышению давления внутригрудной полости», — отметил кардиолог.

Кроме того, по словам Малышевой, храп может вызывать остановку дыхания. Из-за этого кислород не поступает в мозг, поэтому организм повышает давление, пытаясь восполнить кислородное голодание. В результате, как подчеркнул Черкашин, у храпящего человека может случиться остановка сердца.

Он рекомендовал россиянам при появлении храпа обратиться к оториноларингологу и добавил, что причиной недуга является слабость мягкого неба. Помимо этого, специалист посоветовал тем, кто храпит по ночам, снизить вес, начать заниматься физкультурой и нормализовать питание.

Ранее Елена Малышева и врач-офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли связь храпа и слепоты. Эксперты рассказали, что храпящие люди подвержены опасности заболеть глаукомой и потерять зрение.

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      Олег Давыдов
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