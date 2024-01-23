Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:56, 23 января 2024Культура

Критик назвал замену Анне Asti

Критик Бабичев заявил, что Мари Краймбрери и Mary Gu могут заменить Анну Asti
Анна Асти

Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал артисток, которые могут заменить певицу Aнну Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) на российской музыкальной сцене. Его слова приводит News.ru.

По мнению Бабичева, заменой исполнительницы могли бы стать Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан), Mary Gu (настоящее имя — Мария Гусарова) и Миа Бойка (настоящее имя — Мария Бойко). «Мари Краймбрери — Анна Асти на минималках. Имя на слуху, яркая девчонка, песни в ротациях, но сказать, что есть что-то убойное, что знал бы каждый, я утверждать не могу. Это вопрос репертуара. Будет возможность выпускать такие песни — я думаю, Краймбрери быстро взлетит на высокую позицию», — предположил критик.

Он подчеркнул, что у Mary Gu есть невероятные перспективы. Бабичев также отметил Миа Бойку, но уточнил, что она находится лишь в начале карьеры. «Однако Анна Asti слишком заметная персона, тем более на "голой" вечеринке она ничем не выделилась, просто выступила за гонорар. Я уверен, пройдет время и все встанет на свои места. Никто глобально не будет отменять Анну Asti», — заключил музыкальный критик.

Ранее была раскрыта причина отъезда Анны Asti из России. Сообщалось, что певица улетела к солнцу и океану, чтобы восстановиться и набраться сил после операции, которую она перенесла в начале января.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин закрепил статус многодетной семьи. Что положено таким семьям?

      Армения заявила о готовности передать Азербайджану новые карты минирования

      Западный военкор заявил о постоянно расширяющихся кладбищах на Украине

      Китай собрался потратить триллионы юаней на спасение рынка

      В США отчитались об обучении более 100 тысяч украинских военных

      Молдавская оппозиция выразила протест против учений НАТО в своей стране

      В России ребенка частично парализовало после насморка

      Стало известно о взрыве на заводе Миноборонпрома Азербайджана

      Полковник рассказал о скоплении войск НАТО на границах России и Белоруссии

      В Запорожье оценили призыв ФРГ готовиться к столкновению с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше