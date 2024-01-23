Критик назвал замену Анне Asti

Критик Бабичев заявил, что Мари Краймбрери и Mary Gu могут заменить Анну Asti

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал артисток, которые могут заменить певицу Aнну Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) на российской музыкальной сцене. Его слова приводит News.ru.

По мнению Бабичева, заменой исполнительницы могли бы стать Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан), Mary Gu (настоящее имя — Мария Гусарова) и Миа Бойка (настоящее имя — Мария Бойко). «Мари Краймбрери — Анна Асти на минималках. Имя на слуху, яркая девчонка, песни в ротациях, но сказать, что есть что-то убойное, что знал бы каждый, я утверждать не могу. Это вопрос репертуара. Будет возможность выпускать такие песни — я думаю, Краймбрери быстро взлетит на высокую позицию», — предположил критик.

Он подчеркнул, что у Mary Gu есть невероятные перспективы. Бабичев также отметил Миа Бойку, но уточнил, что она находится лишь в начале карьеры. «Однако Анна Asti слишком заметная персона, тем более на "голой" вечеринке она ничем не выделилась, просто выступила за гонорар. Я уверен, пройдет время и все встанет на свои места. Никто глобально не будет отменять Анну Asti», — заключил музыкальный критик.

Ранее была раскрыта причина отъезда Анны Asti из России. Сообщалось, что певица улетела к солнцу и океану, чтобы восстановиться и набраться сил после операции, которую она перенесла в начале января.