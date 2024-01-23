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13:42, 23 января 2024Экономика

В Греции заработал терминал СПГ для замены российского газа

Греческий плавучий терминал СПГ в Александруполисе принял первую партию газа

Фото: Costas Baltas / Reuters

Первая пробная партия сжиженного природного газа (СПГ) прибыла на новую плавучую станцию хранения и регазификации в греческом Александруполисе, которая должна стать новой точкой входа в страну этого вида топлива, сообщает РИА Новости.

Проект, деньги на который выделил Евросоюз, должен послужить диверсификации источников энергоснабжения юга Европы, в первую очередь он способен заменить российский газ. Мощность станции составляет 5,5 миллиарда кубометров газа после регазификации. По состоянию на начало 2024 года половина мощности станции в Александруполисе имеет контракты.

Коммерческая эксплуатация проекта должна начаться в первой декаде марта. Вначале газ будет поставляться только в греческую систему (1,5 миллиарда кубометров в год), а в дальнейшем топливо пойдет по газопроводу (IGB) в Болгарию. По состоянию на начало 2024 года половина мощности станции в Александруполисе имеет контракты.

В мае 2022 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис утверждал, что когда система заработает на полную мощность, от газа из России можно будет полностью отказаться. Терминал СПГ в Александруполисе входит в так называемый «вертикальный энергетический коридор», который объединяет Болгарию, Грецию, Румынию, Венгрию, Словакию, Украину и Молдавию. В рамках этого коридора газотранспортные системы стран смогут получать газ с юга Европы.

Ранее сообщалось, что стоимость природного газа в Европе упала до минимума за последние три года. На фоне рекордных запасов в подземных хранилищах и стабильных поставок СПГ трейдеры больше не видят угрозы в резком сокращении поставок из России.

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      Платон Щукин
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