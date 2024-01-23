Личный автомобиль в России назвали роскошью

Глава «Делимобиля» Бехтина назвала наличие личного автомобиля в России роскошью

В последнее время личный автомобиль в России становится предметом роскоши, а не средством передвижения, потому что стоимость его приобретения и обслуживания, особенно если оформлять покупку в кредит, слишком высоки. Такое мнение в интервью РБК высказала глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина.

По ее словам, использование каршеринга оказывается выгоднее в случае городских поездок. Если брать владельца Hyundai Solaris, который совершает две поездки в будний день, то без учета платы за парковку аренда автомобиля в три раза выгоднее.

«И мы понимаем, что не было еще ни одного года, когда стоимость автомобиля в России падала», — напомнила Бехтина. В связи с этим она прогнозирует бурный рост каршеринга, особенно с учетом того, что машины у сервисов гораздо новее личных автомобилей — 2,8 года против 14 лет (средний возраст автомобиля в России).

Глава «Делимобиля» предположила, что в перспективе каршеринг полностью заменит собой личный автомобиль не только в городе, но и при далеких поездках. Уже сейчас отдельные пользователи берут машину на весь день для поездок за город.

По данным портала «Авто.ру Оценка», за 2023 год средняя стоимость нового автомобиля выросла на 17,3 процента, до 3,7 миллиона рублей, а подержанного — на 28 процентов, до 2,2 миллиона. При этом объем рынка автомобилей с пробегом увеличился на 17 процентов, до 5,69 миллиона штук.