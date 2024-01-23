Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:31, 23 января 2024Мир

Маск назвал себя «вдохновленным евреем» после посещения Освенцима

Илон Маск назвал себя «вдохновленным евреем» после посещения Освенцима
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Американский бизнесмен Илон Маск, ранее обвиняемый в антисемитизме, посетил музей концентрационных лагерей смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме и после этого назвал себя «вдохновленным евреем», передает РИА Новости.

«В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически "вдохновленный" еврей», — сказал предприниматель на конференции по проблемам антисемитизма в польском Кракове.

Маск отметил, что на него произвел сильное впечатление музей концлагерей, ему нужно несколько дней, чтобы впечатления улеглись. Он добавил, что происходящее в Освенциме нельзя было бы скрыть, если бы в те года существовали социальные сети.

Бизнесмен также подчеркнул, что ставит перед принадлежащей ему соцсетью Х задачу быть «лучшим источником правды в мире». Он сообщил, что на этой площадке, по внешним оценкам, наблюдается меньше всего антисемитизма.

Маск заверил евреев в своей поддержке. Он рассказал, что у него еврейское имя, он ходил в еврейский детский сад и имеет большое количество друзей-евреев.

В ноябре предприниматель на фоне обвинений в антисемитизме посетил Израиль, где встретился с президентом Ицхаком Герцогом и обсудил с ним проблему антисемитизма в социальных сетях. В ходе разговора бизнесмен заявил о намерении сделать все возможное, чтобы остановить ненависть, порождаемую пропагандой.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Теперь война неизбежна». Медведев пошутил над заявлением Госдепа США о том, что Россия не получит назад Аляску

      Apple Watch лишат еще одной функции

      Получивших паспорт России украинцев лишат гражданства

      В Ливане предупредили Израиль об опасности войны словами «не покажется пикником»

      Маск назвал себя «вдохновленным евреем» после посещения Освенцима

      Жителей казахского города попросили покинуть дома из-за землетрясения

      Демократы и республиканцы снова не смогли договориться о помощи Украине

      Мужчина назвал свой пенис бесполезным и отрезал его

      Некоторым россиянам напомнили о повышении пенсий в феврале

      В Германии призвали готовиться к войне с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше