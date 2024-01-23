Илон Маск назвал себя «вдохновленным евреем» после посещения Освенцима

Американский бизнесмен Илон Маск, ранее обвиняемый в антисемитизме, посетил музей концентрационных лагерей смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме и после этого назвал себя «вдохновленным евреем», передает РИА Новости.

«В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически "вдохновленный" еврей», — сказал предприниматель на конференции по проблемам антисемитизма в польском Кракове.

Маск отметил, что на него произвел сильное впечатление музей концлагерей, ему нужно несколько дней, чтобы впечатления улеглись. Он добавил, что происходящее в Освенциме нельзя было бы скрыть, если бы в те года существовали социальные сети.

Бизнесмен также подчеркнул, что ставит перед принадлежащей ему соцсетью Х задачу быть «лучшим источником правды в мире». Он сообщил, что на этой площадке, по внешним оценкам, наблюдается меньше всего антисемитизма.

Маск заверил евреев в своей поддержке. Он рассказал, что у него еврейское имя, он ходил в еврейский детский сад и имеет большое количество друзей-евреев.

В ноябре предприниматель на фоне обвинений в антисемитизме посетил Израиль, где встретился с президентом Ицхаком Герцогом и обсудил с ним проблему антисемитизма в социальных сетях. В ходе разговора бизнесмен заявил о намерении сделать все возможное, чтобы остановить ненависть, порождаемую пропагандой.