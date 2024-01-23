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15:11, 23 января 2024Бывший СССР

Молдавская оппозиция выразила протест против учений НАТО в своей стране

Оппозиционная партия Молдавии «Возрождение» выразила протест против учений НАТО

В Молдавии оппозиционная партия «Возрождение» выразила протест против учений НАТО и выступила за нейтралитет и сохранение мира в своей стране. Заявление партии передает РИА Новости.

«Весь этот арсенал собираются притащить в нашу страну в мае, в рамках учений НАТО. К чему нас готовят? Почему "желтый" режим сознательно растаптывает конституцию, нарушая статус постоянного нейтралитета?», — задалась вопросом молдавская политсила.

В оппозиции считают, что после ухода правящей партии и действующего президента Майи Санду республике придется многое восстановить и заново заняться вопросом обеспечения национальной безопасности.

«Необходимо выстраивать добрососедские отношения со всеми внешними партнерами. Как это возможно в условиях, когда в нашу страну пускают военных западного блока?», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Молдавии в мае 2024 года пройдут крупнейшие учения НАТО под названием Swift Response. Мероприятия запланированы на 5-24 мая и состоятся также в Эстонии, Венгрии, Италии, Молдавии, Северной Македонии, Польше, Румынии и Швеции.

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