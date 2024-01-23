На Украине признали «большие проблемы» из-за миграционных потерь

Демограф Гладун: Украина столкнулась с большими проблемами из-за эмиграции

Украина столкнулась с большими проблемами из-за миграционных потерь. Об этом заявил заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины Александр Гладун, передает «Эспрессо TV».

«Большая проблема в связи с миграцией. Если 50 процентов вернется — это уже будет неплохо. Причем мы прогнозируем, что после войны будут встречные потоки миграционные», — признал демограф.

Гладун добавил, что из эмиграции могут вернуться часть женщин с детьми, но вместе с тем часть мужчин, наоборот, уедут к женщинам после снятия запрета на выезд.

Ранее украинский министр Тарас Качка сообщил, что Берлин и Киев начали переговоры по программам помощи украинским беженцам в возвращении на родину. По его словам, стороны находятся на ранней стадии переговоров.