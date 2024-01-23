Назван вероятный диагноз пассажирки упавшего в Афганистане самолета

Иммунолог Крючков: у погибшей в авиакатастрофе Евсюковой был тяжелый стафилококк

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал вероятный диагноз 64-летней Анны Евсюковой, которая была пассажиркой упавшего в Афганистане самолета. Его слова приводит издание KP.RU.

По мнению специалиста, у россиянки, возвращавшейся из Таиланда в Москву на частном самолете, развился сепсис на фоне устойчивой к лечению антибиотиками тяжелой стафилококковой инфекции. Из-за него у женщины один за другим начали отказывать внутренние органы: легкие, печень и почки, под угрозой находилась сердечно-сосудистая система.

Крючков заявил, что стафилококк может поселиться на коже, слизистых оболочках организма и в пазухах носа. Носителями инфекции являются около 33 процентов россиян, при этом в большинстве случаев иммунитет способен ее сдерживать, не допуская развития болезни. Спровоцировать подобные осложнения, по словам врача, могут хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, почечная и печеночная недостаточности, ВИЧ.

Помимо того, что само состояние, судя по всему, у женщины было очень серьезным, проблема с лечением могла заключаться еще и в том, что женщина могла подхватить стафилококк и в больнице, а первопричина обращения за медицинской помощью могла быть другая (ухудшение какого-то хронического состояния или заражение ОРВИ, или коронавирусом) Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

Крючков подчеркнул, что стафилококк, обычно растущий на катетерах, трубках и на другом больничном пластике, отличается устойчивостью к лечению антибиотиками, поэтому для борьбы с инфекцией необходимы комплексные меры. Прежде всего, по его мнению, врачи в больнице Паттайи должны были взять у россиянки анализы и только на основании этих данных подбирать эффективные антибиотики.

Самолет Falcon 10 потерпел крушение в провинции Бадахшан 21 января. Причиной стала техническая неисправность — во время полета отказали два двигателя. На борту были два пилота, два медицинских работника и два пассажира — предприниматели из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.