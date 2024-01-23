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15:51, 23 января 2024Культура

Названы номинанты антипремии «Золотая малина»

Фильм «Неудержимые 4» стал номинантом в семи категориях «Золотой малины»

Фото: Graham Whitby Boot-Allstar / Globallookpress.com

Названы лауреаты 44-й ежегодной антипремии «Золотая малина». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Фильм «Неудержимые 4» режиссера Скотта Во стал номинантом сразу в семи категориях: «Худший фильм», «Худший режиссер», «Худший актер второго плана», «Худшая актриса второго плана», «Худший экранный дуэт» и других.

Картины «Изгоняющий дьявола: Верующий» и «Винни-Пух: Кровь и мед» стали еще одними лидерами антипремии — хорроры номинировали в пяти категориях. Кинокомиксы «Шазам! Ярость богов» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» стали номинантами в четырех категориях.

В категорию «Худший актер» попали Джон Войт, Вин Дизель, Рассел Кроу, Джейсон Стэйтем и Крис Эванс. В аналогичной номинации среди актрис были отмечены Ана де Армас, Дженнифер Лопес, Хелен Миррен, Меган Фокс и Сальма Хайек.

Церемония вручения антипремии «Золотая малина» запланирована на 9 марта.

Ранее сообщалось, что американский режиссер и обладатель антинаграды «Золотая малина» Чарльз Бэнд снимет фильм «Барбигеймер» по мотивам двух самых успешных картин 2023 года «Барби» и «Оппенгеймер».

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      Варвара Кошечкина
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