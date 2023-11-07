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12:38, 7 ноября 2023Культура

Обладатель «Золотой малины» снимет фильм «Барбигеймер»

Обладатель «Золотой малины» Чарльз Бэнд снимет фильм «Барбигеймер»
Чарльз Бэнд

Чарльз Бэнд. Фото: Moritz Barcelona / Wikimedia

Американский режиссер и обладатель антинаграды «Золотая малина» Чарльз Бэнд снимет фильм «Барбигеймер» по мотивам двух самых успешных картин 2023 года «Барби» и «Оппенгеймер». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В основе сюжета проекта будет история о кукле-ученом, которая пытается изобрести ядерную бомбу. Работу над фильмом Бэнд планирует начать в 2024 году. О бюджете картины, а также актерском составе пока не сообщается.

Сам кинематографист отметил, что лента станет «уморительной комедией», которая будет сочетать в себе мрачность «Оппенгеймера» и веселую атмосферу «Барби». Бэнд добавил, что проект уже набирает популярность: на одном из кинофестивалей к режиссеру подошли поклонники и попросили подписать постер «Барбигеймера», хотя о производстве картины стало известно совсем недавно.

Ранее режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг призналась, что ей начали сниться кошмары на фоне работы над новым проектом.

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      Анастасия Астахова
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