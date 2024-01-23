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05:01, 23 января 2024Из жизни

Мужчина отправился бродить голым по улицам после расставания с возлюбленной

В Малайзии мужчина бродил голым по улице из-за расставания с возлюбленной

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Мужчину, который бродил обнаженным по городу Джохор-Бару, арестовали в Малайзии. Об этом сообщает малайзийское издание The Star.

18 января в полицию позвонила 26-летняя женщина и рассказала, что видела в общественном месте голого мужчину, который шел по улице. Несколько прохожих сняли его на камеры своих мобильных телефонов. Их ролики вскоре стали вирусными в социальных сетях.

Возмутителя спокойствия арестовали. Им оказался 37-летний местный житель. Он рассказал правоохранителям, что отправился бродить голым после расставания с возлюбленной. «Предварительная проверка показала, что мужчина не смог смириться с тем, что от него ушла девушка», — сказано в пресс-релизе полиции от 21 января.

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Там также указано, что мужчина был трезв, не принимал наркотиков и не имел проблем с психикой. Его обвинили по статье 509 уголовного кодекса Малайзии: «Оскорбление женской благопристойности». В полиции не сообщили, какое наказание может грозить нарушителю.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина вышел на улицу без одежды и напугал прохожих. Голый мужчина прогулялся по оживленным улицам пригорода Бирмингема.

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      Никита Савин
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