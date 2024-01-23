Объявлены номинанты премии «Оскар»

Фильм «Оппенгеймер» получил 13 номинаций на премию «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 96-ю премию «Оскар». Имена кандидатов были озвучены во время трансляции, запись которой доступна на YouTube-канале премии.

Большее количество номинаций получила картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер» — проект претендует на 13 наград. 11 номинаций получил фильм «Бедные-несчастные» с актрисой Эммой Стоун, а 10 — «Убийцы цветочной луны».

За номинацию «Лучший фильм» поборются «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Барби», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Оппенгеймер», «Прошлые жизни», «Бедные-несчастные» и «Зона интересов».

Среди номинантов в категории «Лучший режиссер» представлены Жюстин Трие («Анатомия падения»), Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные») и Джонатан Глейзер («Зона интересов»).

В список кандидатов на победу в номинации «Лучшая мужская роль» попали Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин»), Джеффри Райт («Американское чтиво»), Пол Джаматти («Оставленные») и Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).

В аналогичной номинации среди женщин оказались Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»), Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэри Маллиган («Маэстро») и Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

Церемония вручения наград состоится 10 марта в Лос-Анджелесе.

Ранее стали известны лауреаты 44-й ежегодной антипремии «Золотая малина».