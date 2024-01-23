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19:05, 23 января 2024Путешествия

Пассажиров вынудили спать на раскладушках в аэропорту из-за задержки рейса

Пассажиры Ryanair спали на раскладушках в аэропорту Франции из-за шторма

Фото: @elliottparkerxp

Пассажиры ирландского лоукостера Ryanair были вынуждены спать на раскладушках в аэропорту Франции, куда их рейс перенаправили из-за шторма «Иша». Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным таблоида, буйство стихии над Великобританией вызвало массовые отмены и задержки рейсов. А многие самолеты, которые следовали в Соединенное Королевство и Ирландию, ушли на запасные аэродромы в материковой Европе. Так, рейс из Манчестера в Дублин перенаправили в парижский аэропорт Бове-Тилль. Туда же прилетел самолет из португальского города Фаро.

Один из пассажиров опубликовал в соцсетях фото, на котором люди спят на раскладушках прямо в терминале, укрывшись фольгированными одеялами, потому что им не предоставили отель. «Абсолютно позорно», — написал он.

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еще один пассажир, который застрял в Париже из-за сбоя рейса вместе с мамой, пожаловался, что им не хватило даже раскладушек. Спутники пережидали непогоду на металлических креслах. «Было холодно, мы не выспались. В аэропорту раздавали бутылки с водой, но нам с мамой пришлось разделить одну на двоих», — рассказал мужчина.

Из-за шторма «Иша» без света остались не менее 30 тысяч человек на севере Англии и Шотландии и еще 40 тысяч в Северной Ирландии. Известно, что вслед за ним в страну придет ураган «Джоселин».

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      Мария Борисова
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