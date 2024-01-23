Президент Эстонии обвинил сограждан в хроническом неумении договариваться

Президент Эстонии Карис: неумение договариваться стало хроническим среди граждан

Отказ от поиска диалога стал хроническим явлением в эстонском обществе, признак этого — начавшаяся 22 января бессрочная забастовка профсоюза работников образования (ESL) республики. В неумении договариваться сограждан обвинил президент Эстонии Алар Карис в социальной сети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Об этих проблемах [учителей] было известно давно, но, возможно, мы слишком долго только думали, а не действовали, и вот мы здесь. Но ярче всего ситуация иллюстрирует неспособность договориться, которая становится хронической в ​​эстонском обществе. И это касается не только проблем учителей», — отметил Карис.

Он добавил, что в личном общении учителя жалуются не на низкую зарплату, а на высокий уровень трудовой нагрузки и большие объемы бумажной работы.

22 января в Эстонии началась забастовка учителей. По словам представителей ESL, ее причиной стало нежелание правительства идти на компромисс и придерживаться своих обещаний.