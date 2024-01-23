Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:15, 23 января 2024Бывший СССР

Президент Эстонии обвинил сограждан в хроническом неумении договариваться

Президент Эстонии Карис: неумение договариваться стало хроническим среди граждан
Алар Карис

Алар Карис. Фото: David W Cerny / Reuters

Отказ от поиска диалога стал хроническим явлением в эстонском обществе, признак этого — начавшаяся 22 января бессрочная забастовка профсоюза работников образования (ESL) республики. В неумении договариваться сограждан обвинил президент Эстонии Алар Карис в социальной сети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Об этих проблемах [учителей] было известно давно, но, возможно, мы слишком долго только думали, а не действовали, и вот мы здесь. Но ярче всего ситуация иллюстрирует неспособность договориться, которая становится хронической в ​​эстонском обществе. И это касается не только проблем учителей», — отметил Карис.

Он добавил, что в личном общении учителя жалуются не на низкую зарплату, а на высокий уровень трудовой нагрузки и большие объемы бумажной работы.

22 января в Эстонии началась забастовка учителей. По словам представителей ESL, ее причиной стало нежелание правительства идти на компромисс и придерживаться своих обещаний.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польша подняла в воздух самолеты из-за российской авиации. Варшава обеспокоена ракетными ударами по Украине

      Кудрявцева раскритиковала «показательную порку» звезд в России

      Володин объяснил значение указа Путина о статусе многодетных семей

      В Москве пятиклассник вонзил нож в ягодицу соседа-иранца

      Еще один российский пловец отказался получать нейтральный статус ради Олимпиады

      Дженнифер Лопес повторила культовый образ 20-летней давности

      В Госдуме отреагировали на уничтожение бульдозером гумпомощи бойцам СВО

      В российском регионе объяснили «завиральные фантазии» Зеленского о территориях

      Хуситы заявили о новых ударах США и Британии по Йемену

      Президент Эстонии обвинил сограждан в хроническом неумении договариваться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше