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20:21, 23 января 2024Бывший СССР

Озвучены признаки дефицита снарядов у ВСУ

Политолог Живов: когда у ВСУ начнут заканчиваться снаряды, они начнут отступать

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На начало дефицита снарядов, боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет указывать ослабление сопротивления украинских военных, постепенное отступление войск. Такие признаки в разговоре с «Лентой.ру» озвучил политолог, военный эксперт Алексей Живов.

«Когда боеприпасы начнут заканчиваться, мы это сразу увидим: начнет кусками в разных местах проваливаться фронт. Без боеприпасов воевать невозможно, потому, как только начнется дефицит, сопротивление станет слабее, военные будут отходить, а не принимать бой. Опираясь на свои данные, я бы пока не говорил о том, что где-то в чем-то есть катастрофический дефицит», — заметил Живов.

Он также заметил, что ВСУ изначально компенсировали дефицит снарядов более высокой точностью боевой работы.

Ранее аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель заявил, что у ВСУ наблюдается повсеместный дефицит оружия. По его словам, помимо снарядного голода, особенно в отношении гаубичных 155-миллиметровых боеприпасов, в украинской армии также наблюдается острая нехватка гранат от ручного гранатомета РПГ-7.

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      Наталия Белова
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