Раскрыта неочевидная польза луковой шелухи

Агроном Коврижных: луковая шелуха спасет от вредителей на даче

Луковую шелуху можно использовать для лечения огурцов и помидоров, а еще она спасет от вредителей на даче. Неочевидную пользу таких отходов раскрыла ландшафтный дизайнер и ученый-агроном Анастасия Коврижных, пишет издание «БелНовости».

Чтобы вылечить огурцы, помидоры, баклажаны, тыквы, перец или кабачки от болезней, нужно вскипятить половину ведра воды и залить ей три горсти луковой шелухи. Раствору надо дать настояться в течение двух часов, затем его профильтровать и опрыскать на поврежденные растения.

Если дачные культуры атаковали вредители, поможет похожее средство. «Снова берем три горсти и отправляем в емкостью с двумя литрами горячей воды на пару часов. После фильтрации можно будет проводить опрыскивание. Данную процедуру можно проводить каждые 14 дней», — рассказала Коврижных.

Эксперт посоветовала сделать средство более концентрированным, если вредителей много. «Предлагаемый метод эффективен в борьбе с плодожоркой, муравьями, гусеницами, тлей, паутинными клещами», — отметила агроном.

Ранее стали известны четыре подручных средства от плесени в доме. Эффективными в борьбе с грибком на поверхностях помогут уксус, сода и нашатырь.