Россия резко снизила вывоз зерна

РЗС: экспорт российского зерна снизился на 24,5 % в январе

В период с 1 по 21 января суммарные объемы вывоза российского зерна снизились на 24,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023 года и опустился до уровня в 2,6 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Российского зернового союза (РЗС).

Как уточнила глава РЗС Елена Тюрина, за это время отгрузки пшеницы снизились на 29 процентов, до 2,1 миллиона тонн. В свою очередь, экспорт кукурузы сократился на 32 процента, до 265 тысяч тонн. При этом вывоз ячменя с начала января, напротив, вырос в 2,3 раза и достиг уровня в 203 тысячи тонн.

Тюрина связала снижение экспорта российских зерновых агрокультур в первую очередь с сокращением отгрузок египетским покупателям. В этом направлении вывоз продукции упал на 38,5 процента, до 448 тысяч тонн. Кроме того, с начала января на 40 процентов снизился экспорт в Пакистан. В эту страну была отправлена в общей сложности 231 тысяча тонн, резюмировала глава РЗС.

При этом во второй половине 2023 года динамика экспорта российского зерна была противоположной. С 1 июля по 31 декабря из РФ отправили в общей сложности почти 39 миллионов тонн зерна с учетом зернобобовых и муки. Показатель стал рекордным за последние три года. Наибольшую долю в структуре экспорта заняли отгрузки пшеницы (27,6 миллиона тонн).