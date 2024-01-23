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12:49, 23 января 2024Забота о себе

Россиянам назвали доступные продукты для профилактики смертельно опасной болезни

Флеболог Абасов назвал воду и свеклу растворяющими тромбы продуктами

Фото: Unsplash

Врач-флеболог Максим Абасов назвал несколько групп доступных продуктов, которые необходимо включить в рацион для профилактики тромбоза. Его слова приводит издание news102.ru.

Прежде всего Абасов рекомендовал пить больше чистой воды, так как она разжижает кровь и тем самым снижает риск образования тромбов. Еще одним полезным продуктом врач назвал свеклу, так как она улучшает работу кишечника и служит отличным средством профилактики запоров. Также он призвал россиян употреблять в пищу лук и чеснок, поскольку они способствуют уменьшению вязкости крови и предотвращают ее загустение.

При этом флеболог предупредил, что при повышенном риске тромбообразования некоторые продукты придется исключить из рациона. К ним он отнес в первую очередь алкоголь, который вызывает сильное обезвоживание и, как следствие, сгущение крови.

Также, по словам Абасова, стоит ограничить потребление зелени, шпината, брокколи и других продуктов, богатых витамином К, поскольку они ускоряют свертываемость крови, что повышает риск образования тромбов. Помимо этого, исключить придется копченую и соленую пищу, нагружающую печень и мешающую ей вырабатывать разжижающие кровь ферменты, подытожил врач.

Ранее флеболог Владислав Орлов предупредил об осложнениях варикозной болезни зимой. По его словам, из-за перепада температуры на сосуды ложится дополнительная нагрузка.

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      Наталья Обрядина
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