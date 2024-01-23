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16:27, 23 января 2024Экономика

Россияне потратили на новые автомобили рекордную сумму

«Автостат»: в декабре 2023-го россияне купили машин на рекордные ₽384,7 млрд

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В декабре 2023 года россияне потратили на покупку новых автомобилей 384,7 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные исследования «Открытие авто» и «Автостат» сообщает ТАСС.

Сумма трат граждан на приобретение новых машин выросла до рекордного за всю историю наблюдений уровня. С ноября по декабрь они увеличились на 17 процентов. В годовом выражении расходы подскочили в 2,6 раза. Финансовая емкость рынка к концу года поднялась до 3,13 триллиона рублей, предыдущий рекорд был установлен в 2021-м (3,05 триллиона рублей).

В декабре россияне почти в восемь раз больше потратили на массовые автомобили, чем на премиальные. Продажи китайских машин составили 67 процентов всех трат — прочие участники рынка отстают от брендов из КНР как минимум в пять раз, отмечают аналитики.

За 2023 год автомобили с пробегом в России подорожали на 30 процентов. Согласно динамике объявлений, с начала года стоимость транспортных средств у частных продавцов выросла на 32 процента, с 1,07 миллиона до 1,415 миллиона рублей. Цены у дилеров выросли на 22 процента — с 1,709 миллиона до 2,091 миллиона рублей.

Глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина заявила, что из-за роста стоимости покупки и обслуживания личный автомобиль в России становится предметом роскоши, а не средством передвижения. По ее словам, использование каршеринга оказывается до трех раз выгоднее в случае городских поездок.

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      Вячеслав Агапов
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