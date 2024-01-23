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11:43, 23 января 2024Среда обитания

Россиянин обманул больного отца и завладел его домом

В Тюмени сын обманом завладел домом страдающего от болезни Альцгеймера отца

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Житель Тюмени обманул страдающего болезнью Альцгеймера и расстройством психики отца и завладел его домом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, пишет URA.ru.

В суде рассказали, что речь идет о земельном участке, который купили отец и мать россиянина. Спустя 14 лет после сделки мужчине поставили диагноз болезнь Альцгеймера. Сын воспользовался беспомощностью отца и подсунул ему договор дарения недвижимости, который тот подписал. Мать тюменца, которая также являлась собственницей жилья, не согласна с ситуацией.

Якобы полученную в дар недвижимость мужчина передарил своей жене, а она — своей матери. Это разозлило супругу пострадавшего. Женщина обратилась в прокуратуру, а к делу подключилось управление соцзащиты Тюмени.

«Даритель страдал частичной деменцией. По закону сделку, совершенную даже дееспособным гражданином, но не понимающим значение своих действий, суд может признать недействительной. Так и вышло: договор дарения был аннулирован, недвижимость должна быть возвращена истинным владельцам», — заключили в суде.

Ранее обманом заполучить квартиру решил житель Екатеринбурга. Мужчина споил знакомую пенсионерку и убедил ее подписать договор купли-продажи. Затем злоумышленник вывез женщину в лес, где она не смогла выжить.

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      Нина Ташевская
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