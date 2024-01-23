Россиянина обвинили в расправе над отцом

На Урале 38-летний сын забил до смерти отца во время ссоры

В Свердловской области 38-летний местный житель расправился с отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 6 января в квартире дома в 10-м микрорайоне Качканара пьяный мужчина поссорился с родителем. Он стал избивать отца ногами и руками. Потерпевшего отвезли в больницу, но спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Новосибирске к семи годам колонии строгого режима приговорили уроженца Таджикистана за покушение на жизнь собственной дочери.