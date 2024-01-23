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21:35, 23 января 2024Мир

Палестина призвала ввести санкции против Нетаньяху

Глава МИД Палестины призвал ввести санкции против Израиля и Нетаньяху
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Sharif Karim / Reuters

Палестина призывает к введению санкций против Израиля, а также против отдельных лиц, включая премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, передает ТАСС.

«Безнаказанность должна закончиться, должна быть ответственность. Если это необходимо, почему бы и не санкции?» — отметил он. Глава палестинского МИД добавил, что Израилю необходимо изменить свое отношение и перестать думать, что на территорию Палестины можно вторгаться.

Кроме того, добавил аль-Малики, палестинская национальная администрация хотела бы видеть постоянное прекращение огня в секторе Газа без предварительных условий.

Ранее стало известно, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель готовит план урегулирования конфликта Израиля и ХАМАС, включающий в себя создание государства в Палестине. К процессу урегулирования конфликта также планируется привлечь арабские страны, США и ООН.

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      Марина Совина
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