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10:08, 23 января 2024Из жизни

Сантехник сделал пугающую находку в ванной старинного коттеджа

Plymouth Live: в Великобритании сантехник обнаружил кости в доме клиента

Фото: Amedeoemaja / Shutterstock / Fotodom

Сантехник из Великобритании обнаружил больше 20 костей в ванной комнате клиента. Об этом сообщает Plymouth Live.

36-летний Джонатан Беттс из города Плимут, графство Девон, сделал пугающую находку в начале января, когда приехал на вызов в коттедж, построенный более 200 лет назад. Сантехник пытался устранить протечку в ванной комнате и снял половицы, когда внезапно наткнулся на несколько небольших костей. Беттс поначалу не удивился, так как в прошлом находил необычные предметы в домах клиентов, однако запаниковал, когда обнаружил челюстную кость.

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Сантехник испугался, что в старинном коттедже могли находиться человеческие останки. «Я работаю в этой отрасли уже более 20 лет и никогда не видел ничего подобного. Мне доводилось находить старые пачки сигарет и бутылки, но ничто не могло сравниться с этим. Это было за гранью моих ожиданий», — утверждает он. Вскоре Беттс откопал вторую челюстную кость, и тогда решил самостоятельно выяснить, кому она принадлежит. Он поговорил с коллегами и посмотрел информацию в интернете. Оказалось, что кости принадлежали свинье, а не человеку.

Беттс рассказал о находках владельцу дома, и тот попросил вернуть кости на место. Клиент объяснил, что раньше рядом с домом распологалась свиноферма. По его словам, в то время люди нередко закапывали кости животных под домами. Согласно поверьям, это отгоняло от жилищ злых духов.

Ранее сообщалось, что жительница США забронировала квартиру для отпуска и обнаружила там секретную комнату. На следующий день женщина решила съехать.

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      Алиса Удовик
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