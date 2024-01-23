Основательницу «Марафона желаний» Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую — об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По решению суда Блиновская будет находиться под стражей до 26 апреля.

Блогер позвала на вечеринку свидетеля по своему делу

Ранее об аресте для Елены Блиновской ходатайствовали следователи, отмечая, что она часто нарушала условия домашнего ареста. В частности, свидетель в суде рассказал, что Блиновская, находившаяся под домашним арестом, пригласила к себе на предновогоднюю вечеринку другого свидетеля по своему делу. Всего на торжестве присутствовали более 15 гостей.

Блогера отправили в женский СИЗО «Печатники»

По словам источника Telegram-канала Shot, Елену Блиновскую отправили в женский СИЗО №6 «Печатники». При этом ей не выделили отдельный спецтранспорт: автозак с блогером отправили собирать арестованных по судам и отделам полиции — лишь после этого он доставит Блиновскую в СИЗО.

При этом, по словам источника, в «Печатниках» арестантки сами поддерживают чистоту в камерах в порядке дежурства. А руководству СИЗО якобы намекнули, что блогера нужно спустить с небес, чтобы она стала как все и делала все наравне с остальным контингентом изолятора.

В деле Блиновской появились два новых эпизода

Между тем следователи установили два новых эпизода в ходе расследования уголовного дела блогера Елены Блиновской — ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

Елена Блиновская (слева) в зале суда Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

По данным следствия, с 2019 года Блиновская незаконно использовала электронные ключи компаний для перевода с их счетов денежных средств по своему усмотрению. Теперь, после обвинений по новой статье, блогеру грозит до 16 лет лишения свободы.

Так, по части 1 статьи 187 УК РФ Блиновская может получить до шести лет колонии. А по части 2 статьи 198 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и пункту «б» части 4 статьи 174 («Отмывание денег в особо крупном размере») УК РФ ей грозит еще десять лет лишения свободы.

Обвиняемая не признала свою вину по новой статье

По словам Наталии Сальниковой, адвоката Блиновской, ее подзащитная не признала вину в неправомерном обороте средств платежей.

[Блиновская] вину не признает Наталия Сальникова адвокат

Сальникова отметила, что защита Блиновской считает абсурдными новые обвинения против нее. По словам адвоката, ни она сама, ни ее клиент еще не ознакомились с новыми материалами дела. Тем не менее Сальникова считает их «перебором» со стороны следствия.

Что известно о деле блогера Блиновской

Создательница знаменитого «Марафона желаний» с миллионами подписчиков, блогер Елена Блиновская была задержана ранним утром 27 апреля 2023 года при попытке уехать из России: она находилась в арендованном автомобиле премиум-класса Maybach, который ехал в сторону Белоруссии. При этом у Блиновской были куплены билеты на самолет в Казахстан.

Ее обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей, а вместе с пенями и штрафами сумма задолженности перед государством выросла до полутора миллиардов рублей. Блиновская вместе с мужем, также попавшим под следствие, была помещена под домашний арест в подмосковный особняк.

Автозак с Еленой Блиновской Кадр: Telegram-канал Mash

Под обеспечительными мерами оказались 21 объект недвижимости в нескольких регионах России, 12 банковских счетов и 54 расчетных счета, автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов.

Кроме того, ограничения наложили на коллекционные золотые монеты и около 100 миллионов рублей в различной валюте, принадлежащих Блиновской и ее супругу. Перед Новым годом появились сообщения, что Блиновская погасила долги перед налоговой, выплатив 1,5 миллиарда рублей. Однако позже ее адвокат опровергла эту информацию: она заявила, что у ее подзащитной нет таких возможностей и пока уплачены только 55 миллионов рублей.