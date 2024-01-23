Стало известно о распространении суперинфекций в России

«Известия»: в России получают распространение суперинфекции

В России все большее распространение получают суперинфекции, то есть когда происходит заражение несколькими инфекциями одновременно. Об этом со ссылкой на медицинских работников пишут «Известия».

Как говорят врачи, ситуация, когда несколько вирусов циркулируют параллельно, происходит с завидной регулярностью, но в этом году к традиционным гриппу и ОРВИ добавились микоплазменная инфекция и коклюш.

Наиболее частые сочетания: грипп А и риновирус, грипп А и аденовирус, парагрипп второго типа и аденовирус, риновирус и аденовирус. Встречаются случаи и тройной инфекции: грипп А, риновирус и аденовирус.

По словам врачей, сочетание вирусов ведет к более тяжелому сочетанию заболевания и может привести с дополнительным осложнениям.

Причин называется несколько: сейчас проходит пик заболеваемости, так вирусы быстрее распространяются зимой и более устойчивы при низкой температуре. А снижение влажности в помещениях приводит к сухости слизистых оболочек, что делает организм еще более уязвимым перед инфекциями, пишут «Известия».