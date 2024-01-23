Стало известно о подвиге танкового батальона ВС России

МО РФ: танковый батальон Алибекова не допустил прорыва ВСУ и совершил подвиг

Танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва оборонительной линии на вверенном участке. Военные уничтожили более 100 украинских солдат и 16 единиц бронетехники противника, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что военные вели оборонительные бои, чтобы не допустить прорыва Вооруженных сил Украины «на важном направлении». В результате операции украинские военные понесли потери, истощив возможности наступления.

Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и «своевременному обеспечению танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше ста пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники», — отметили в МО РФ.

Ранее в Минобороны рассказали, что российский военный Игорь Трофимов в одиночку вынудил отступить диверсантов ВСУ. В частности, рядовой использовал нестандартные подходы в оборудовании позиций.

