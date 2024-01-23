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01:23, 23 января 2024Россия

Российский военный в одиночку вынудил отступить диверсантов ВСУ

Рядовой ВС России Трофимов в одиночку вынудил отступить диверсантов ВСУ

Фото: РИА Новости

Рядовой Вооруженных сил (ВС) России Игорь Трофимов сорвал попытку украинской диверсионной группы проникнуть в тыл российских войск, сообщили в Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, Трофимов в одиночку действовал в составе мотострелкового подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ и нес службу на сторожевых постах. Диверсионная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась проникнуть в тыл российских войск.

«Игорь, заняв выгодную позицию, из штатного оружия уничтожил большую часть живой силы противника, вынудив его отступить», — рассказали в Минобороны.

Как указали в ведомстве, рядовой применял нестандартные подходы в оборудовании позиций. Это позволило сохранить жизни российских военнослужащих, сберечь вооружение.

Ранее ВСУ попытались переправиться на острова Днепра. Попытки были сорваны упреждающими действиями и комплексным огневым поражением со стороны российских войск.

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      Марина Совина
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