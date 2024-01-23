Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:30, 23 января 2024Бывший СССР

В Литве рассказали о новой мотопехотной дивизии

Глава Минобороны Литвы Анушаускас: новая мотопехотная дивизия получит Leopard 2

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Новая мотопехотная дивизия Вооруженных сил Литвы получит на вооружение танки Leopard 2. Об этом сообщил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас, цитирует ТАСС.

«Основу дивизии составит танковый батальон, в который будет преобразован батальон гусаров имени короля Миндаугаса», — заявил он. Отмечается, что поставить немецкие танки на вооружение дивизии решил литовский Госсовет обороны. Литве предстоит приобрести эти боевые машины.

Как отметил Анушаускас, планируется сформировать артиллерийский полк, а батальон противовоздушной обороны (ПВО) и инженерный батальон переформируют до уровня полков, чтобы включить их в состав дивизии.

Ранее Госсовет обороны Литвы одобрил закупку у Германии Leopard 2. Отмечалось, что это самые эффективные танки, соответствующие критериям, установленным страной. Минобороны должно начать переговоры как с производителями в Германии, так и с организациями в других государствах, которые могли бы продать боевые машины.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы. Он предсказал крупный религиозный конфликт в России после СВО

      Названный Кадыровым трусоватым врагом депутат заявил об уважении к главе Чечни

      Названа неочевидная опасность увлажнителей воздуха

      Песков заявил о прогоревших инвестициях ЕС в Украину

      Встреча беззащитного детеныша медоеда и трех львов попала на видео

      В Кремле заявили о скорой встрече Путина и Лукашенко

      Селена Гомес появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети

      В США раскрыли причину плана заменить главкома ВСУ

      Покинувший Россию известный комик рассказал об общении с Ургантом

      Стало известно о возможной игре сборной России с соперником из Латинской Америки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше