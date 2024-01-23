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15:35, 23 января 2024Бывший СССР

В Литве одобрили закупку танков Leopard 2

Советник президента Литвы Будрис: госсовет одобрил закупку танков Leopard 2

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Госсовет обороны Литвы одобрил закупку у Германии танков Leopard 2. Об этом сообщил советник президента прибалтийской республики Кестутис Будрис, передает портал LRT.

По его словам, Leopard 2 является «самым эффективным танком, который соответствует полному перечню критериев, установленных Литвой». Он добавил, что Минобороны Литвы было поручено начать переговоры как с производителями в ФРГ, так и с организациями в других странах, которые могли бы продать Вильнюсу соответствующую бронетехнику.

Ранее военный эксперт Алексей Живов назвал достаточно уязвимыми танки Leopard 2. По его мнению, несмотря на подвижность и хорошую электронику, они имеют слабое бронирование.

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      Алевтина Запольская
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