В Литве одобрили закупку танков Leopard 2

Советник президента Литвы Будрис: госсовет одобрил закупку танков Leopard 2

Госсовет обороны Литвы одобрил закупку у Германии танков Leopard 2. Об этом сообщил советник президента прибалтийской республики Кестутис Будрис, передает портал LRT.

По его словам, Leopard 2 является «самым эффективным танком, который соответствует полному перечню критериев, установленных Литвой». Он добавил, что Минобороны Литвы было поручено начать переговоры как с производителями в ФРГ, так и с организациями в других странах, которые могли бы продать Вильнюсу соответствующую бронетехнику.

Ранее военный эксперт Алексей Живов назвал достаточно уязвимыми танки Leopard 2. По его мнению, несмотря на подвижность и хорошую электронику, они имеют слабое бронирование.