В России предложили запретить дискриминацию при найме из-за службы в армии

РБК: в России хотят запретить дискриминацию при найме из-за службы в армии

В России власти хотят запретить работодателям отказывать в трудоустройстве по причине службы человека в армии или при наличии у него инвалидности, следует из таблицы поправок, подготовленных к рассмотрению рабочей группой комитета Госдумы по труду. Документ есть в распоряжении РБК.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс — с такой инициативой выступило Государственно-правовое управление при президенте (ГПУ). Минтруд, как следует из документа, частично поддержал предложение. ГПУ также выступило за то, чтобы правительство смогло определять, какие работники и организации имеют право получить броню от призыва в период мобилизации. Как уточнил руководитель ГПУ, депутат Андрей Исаев, предложения еще не рассматривались на заседании рабочей группы.

Действующее законодательство запрещает «необоснованный отказ» в заключении трудового договора. Работодатель не может ограничивать в правах или устанавливать преимущество для соискателей в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, происхождения и положения в обществе. В Трудовом кодексе (ТК) также содержится положение, которое запрещает отказывать женщинам «по мотивам», связанным с беременностью или наличием детей.

Власти предложили дополнить ТК двумя новыми категориями работников, которым запрещается отказывать в трудоустройстве. Это бывшие военнослужащие — те, кто отслужил по контракту или мобилизации, а также добровольцы. Выносить отказ будет запрещено в течение года после окончания службы или завершения контракта при условии, если человек не имеет противопоказаний для работы и удовлетворяет квалификационные требования, предъявленные на работе. Помимо этого, отказывать в трудоустройстве нельзя будет инвалидам, если они не имеют медицинских противопоказаний для выполнения работы и удовлетворяют требования вакансии.

22 января в Госдуму внесли законопроект, который предполагает конфискацию имущества за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Его уже одобрил комитет нижней палаты парламента.