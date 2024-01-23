В Сенате США возникли споры из-за законопроекта о передаче активов России Киеву

Politico: в Сенате США ведется закулисная борьба из-за передачи активов РФ Киеву

В Сенате США ведется «закулисная борьба» вокруг законопроекта, дающего президенту США Джо Байдену право на конфискацию и передачу Украине замороженных суверенных активов России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В прошлом году сенаторы США представили законопроект, который призван «предоставить Украине дополнительную помощь за счет активов, конфискованных у Центрального банка Российской Федерации, и других суверенных активов России».

Как отмечает издание, вокруг законопроекта возникли споры в сенатском комитете по международным отношениям, поэтому 24 января он будет подвергнут доработке, которая только усложнит его реализацию.

«Сенатор Бен Кардин, возглавляющий комитет, предложит поправку, которая может смягчить [законопроект] (...). Кардин хочет ввести формулировку, которая позволит осуществлять перевод активов только при согласии всех стран-членов G7», — говорится в публикации.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза скоро завершат работу над использованием замороженных активов России. По его словам, члены ЕС готовы приступить к финальному этапу проработки возможностей их использования.