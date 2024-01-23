В США обеспокоились из-за распространения фейкового аудиосообщения Байдена

Bloomberg: фейковое аудиосообщение Байдена вызвало беспокойство в США

Мировые эксперты по дезинформации обеспокоились из-за влияния политических дипфейков на выборы по всему миру после распространения фейкового аудиосообщения президента США Джо Байдена с призывом не голосовать на праймериз в Нью-Гэмпшире. Об этом сообщает Bloomberg.

В США распространилось телефонное сообщение, в котором голос, отредактированный под Байдена, призывает избирателей в Нью-Гэмпшире не голосовать на праймериз Демократической партии. «Приберегите свой голос для ноябрьских выборов», — говорится в фейковом аудиосообщении.

Многие эксперты утверждают, что новые генераторы видео и изображений на основе искусственного интеллекта будут использоваться в этом году для политической выгоды по всему миру, но наибольшее беспокойство вызывают звуковые дипфейки. Их легко редактировать, дешево производить и особенно сложно отследить.

«Настал момент политического дипфейка», — заявил президент аналитического центра по защите прав потребителей Public Citizen Роберт Вайсман. Он также призвал законодателей принять меры по защите от фальшивых аудио- и видеозаписей, чтобы предотвратить «электоральный хаос».

Как отмечает издание, фейковое аудиосообщение Байдена также вызвало тревогу и потому, что злоумышленники используют дипфейки не только для того, чтобы повлиять на общественное мнение, но и для того, чтобы вообще помешать избирателям прийти на избирательные участки.

«Даже если такая дезинформация вносит путаницу, которая затрагивает лишь несколько сотен или тысяч голосов, она может иметь значение с точки зрения результатов и итогов», — объяснил профессор Северо-Западного университета Ник Диакопулос, который исследовал манипулирование звуком и выборами.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков объяснил отказ кандидата в президенты США Рона Десантиса участвовать в предвыборной гонке. По его словам, Десантис примерил на себя образ экс-президента США, но избиратели предпочли оригинальную версию Трампа.

